Halit Yukay’ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı

Yalova'da 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir’in Erdek İlçesi’nin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi:
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan, iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşıldı. Ancak, naaşın bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmaları büyük bir güçlükle yürütülüyordu.

Bu zorlu operasyon için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, yeni bir gelişme olarak TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katıldı. Alemdar gemisindeki dalgıçlar tarafından çıkarılan beden, dün saat 19.25 sıralarında tek parça halinde sudan alındı.

Cansız bedenin Bandırma'ya götürüleceği öğrenildi. Yukay'ın parçalanan teknesindeki 'kara kutu'da yapılan incelemeden ise bir sonuç alınamadı. Cihaz, detaylı inceleme için yurtdışına yollandı.

Bu arada Yukay'ın bedeninden DNA testi için örnek alındı. İncelemenin yapıldığı hatırlatıldı. Yalova Cumhuriyet Savcılığı dava dosyasını, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Davanın, Bandırma'da devam edeceği vurgulandı.

SON GÖRÜŞME

Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da soruşturma kapsamında bilgisi alınmıştı. Yukay'la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ ifadesinde, "En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da kendisi ile 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden telefon görüşmem oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Sonra kendisine ulaşamadım." dedi.

