GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 4 Eylül motorine zam geldi mi, ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. 4 Eylül 2025 itibariyle motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. Peki motorin litre fiyatı ne kadar? Motorine ne kadar zam geldi? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi…