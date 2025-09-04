GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 4 Eylül motorine zam geldi mi, ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. 4 Eylül 2025 itibariyle motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. Peki motorin litre fiyatı ne kadar? Motorine ne kadar zam geldi? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi…
MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 4 Eylül 2025 itibarıyla motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam geldi. İstanbul'da ortalama 52,21 liradan satılan motorinin litre fiyatı, zam sonrası 54,26 liraya yükseldi. Yeni fiyatlar, gece yarısı pompaların tabelalarına yansıtıldı.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul'da benzin litre fiyatı 52,91 lira, Ankara'da 53,68 lira ve İzmir'de 54 lira olarak sabit kaldı.
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 52,63 TL/litre
Motorin: 54,03 TL/litre
LPG: 26,98 TL/litre
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin: 52,47 TL/litre
Motorin: 53,92 TL/litre
LPG: 25,99 TL/litre