PODCAST CANLI YAYIN

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 4 Eylül motorine zam geldi mi, ne kadar oldu?

4 Eylül 2025 itibariyle motorin fiyatlarına yapılan 2 lira 5 kuruşluk zam, akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişti. Yeni zam, pompaya yansıdı ve sürücüler, araçlarının deposunu doldururken güncel fiyatlarla karşılaşmaya başladı. Peki motorine ne kadar zam geldi? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI | 4 Eylül motorine zam geldi mi, ne kadar oldu?

Petrol piyasasındaki dalgalanmalar, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. 4 Eylül 2025 itibariyle motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. Peki motorin litre fiyatı ne kadar? Motorine ne kadar zam geldi? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi…

AAAA

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. 4 Eylül 2025 itibarıyla motorine gece yarısından itibaren litre başına 2 lira 5 kuruş zam geldi. İstanbul'da ortalama 52,21 liradan satılan motorinin litre fiyatı, zam sonrası 54,26 liraya yükseldi. Yeni fiyatlar, gece yarısı pompaların tabelalarına yansıtıldı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. İstanbul'da benzin litre fiyatı 52,91 lira, Ankara'da 53,68 lira ve İzmir'de 54 lira olarak sabit kaldı.

AAAA

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 52,63 TL/litre

Motorin: 54,03 TL/litre

LPG: 26,98 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 52,47 TL/litre

Motorin: 53,92 TL/litre

LPG: 25,99 TL/litre

AAAA

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 53,38 TL/litre

Motorin: 54,96 TL/litre

LPG: 26,89 TL/litre

AAAA

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 53,67 TL/litre

Motorin: 55,25 TL/litre

LPG: 26,68 TL/litre

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Dananın kuyruğu 15 Eylül'de kopacak: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Hangi senaryolar konuşuluyor?
Vakıf Katılım
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katil adliyeye sevk edildi | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu