PODCAST CANLI YAYIN

Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?

Sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları ABD merkezli arama motoru Google ve YouTube'a erişim sorunu yaşıyor. Konuyla ilgili Google'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kınık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?

Sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları ABD merkezli arama motoru Google ve YouTube'a erişim sorunu yaşıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Google'a erişim sorunu (Ekran görüntüsü)Google'a erişim sorunu (Ekran görüntüsü)

BİRÇOK HİZMETE ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Bugün sabah saat 10.05 itibarıyla Türkiye genelinde Google, YouTube ve diğer Google hizmetleri arasından yer alan Gmail, Drive ve Gemini'ye erişim sağlanamıyor.

Google (AFP)Google (AFP)



Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama (Ekran görüntüsü)Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama (Ekran görüntüsü)

Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık.

Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

YouTube (AA)YouTube (AA)

Konuyla ilgili Google'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Google çöktü mü? Youtube neden açılmıyor?

DİĞER ÜLKELERDE DE KESİNTİ YAŞANIYOR

A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kınık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Türk Telekom
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu