Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?

Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama (Ekran görüntüsü)



Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık.

Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."