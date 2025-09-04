Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Sabah saatlerinden itibaren internet kullanıcıları ABD merkezli arama motoru Google ve YouTube'a erişim sorunu yaşıyor. Konuyla ilgili Google'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. A Haber canlı yayınına katılan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, Türkiye haricinde birçok ülkede kesinti yaşandığını bildirdi. Kınık, son dönemde şifrelerin çalındığı iddiaları sonrası Google'ın tüm hizmetleri durdurmuş olabileceğini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti." dedi.
