DMM’den İsrail’in kara propagandasına yanıt: Suikast İddiası Asılsız

İsrail medyasında yer alan İsrailli bir bakana suikast planı haberlerinde Türkiye'nin de adının geçmesine DMM tarafından sert tepki gösterildi. DMM, çıkan haberleri kesin bir dille yalanlarken, "Asıl amaç Türkiye'ye karşı oluşturmak" ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail medyasında yer alan İsrailli bir bakana suikast planı haberlerinde Türkiye'nin de adının geçmesine tepki gösterdi.

DMM, iddiaları yalanlarken, yapılan açıklamadı, "İsrail'de bazı medya kuruluşlarında yer alan, İsrailli bir bakana yönelik suikast planı haberinde ülkemizin adının geçmesi, Türkiye'ye karşı yürütülen maksatlı bir dezenformasyon faaliyetinin ürünüdür. İsrail basınına yeni bir gelişme olarak servis edilen konunun aslında bundan 8 ay önce yaşanan bir olayla ilişkili olduğu bilinmektedir. Yine yakalanan şahısların, Türkiye ile herhangi bir bağlantılarının bulunmadığına dair beyanları, Kızılhaç yetkililerince teyit edilmektedir. Söz konusu haberin asıl amacı, uluslararası kamuoyunda Türkiye'ye karşı yanıltıcı ve kasıtlı bir algı oluşturmak ve bu sayede Türkiye'nin Filistin politikasına zarar vermektir. Kamuoyunun ve ilgili mercilerin, Türkiye'yi hedef alan bu dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine itibar etmemesi önemle duyurulur." İfadelerine yer verildi.

