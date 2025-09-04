PODCAST CANLI YAYIN

Deprem bölgesinde tarihi an: 300 bininci konutun anahtarı Cumartesi günü teslim edilecek

Dünyanın en büyük inşaat sahası haline gelen deprem bölgesinde 200 bin kişilik ekip, 7/24 çalışmalarıyla önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Cumartesi günü Malatya’da düzenlenecek törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine teslim edecek. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan canlı bağlantıların yapılacağı törenle birlikte, 1.5 milyar liralık yatırımla tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Bölge halkı için yeni bir umut kapısı aralanıyor.

Giriş Tarihi:
Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde tarih yazılıyor. 200 bin kişilik personel ordusunun 7/24 çalıştığı bölgede cumartesi günü 300 bininci konutun anahtar teslimi yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki törende hak sahiplerine yuvalarının anahtarlarını teslim edecek. Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a da canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşların mutlu gününe ortak olunacak. Ayrıca törende 1.5 milyar lira yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

