PODCAST CANLI YAYIN

Beykoz Belediye Başkanı tahliye edildi! Alaattin Köseler ve 26 sanık serbest bırakıldı...

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Giriş Tarihi:
Beykoz Belediye Başkanı tahliye edildi! Alaattin Köseler ve 26 sanık serbest bırakıldı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddinamade Köseler'in, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Beykoz Belediyesi (Takvim.com.tr)Beykoz Belediyesi (Takvim.com.tr)

Sanıklar bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

CUMHURİYET SAVCISINDAN TUTUKLAMA TALEBİ
Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti.

KÖSELER: 'BU DAVA SİYASİ DEĞİLDİR'
Mütalaaya karşı savunması sorulan Alaattin Köseler, "Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında ise teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur. Bu kadar insan burada, onlarla da ilgisi yoktur. Fidan Gül konusunda, söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi'ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem lazımdı. Önce müdürlük verdim. Parti içinden, 'Başkan yardımcısı olmazsa' gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım, yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım" dedi.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ
Tüm savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu olan aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül 1 sene önce de camları kırmış...
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Yenidoğan Çetesi davası başladı! Bebek katilleri yeniden hakim karşısında
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!