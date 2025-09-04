Başkan Erdoğan'dan Ömer Tuğrul İnançer mesajı: Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmete adadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının 3. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaştı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."

Türk düşünce hayatının önemli temsilcileri arasında yer alan ve postnişinlik yaptığı tekkede gönülleri imar eden İnançer, 5 Mayıs 1946'da Bursa'da dünyaya geldi.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER

Usta sanatçı, ilk ve orta tahsilini Bursa'da tamamladı. Ortaokul yıllarında müzik öğretmeni tarafından Bursa Öğretmenler Derneğinde Batı müziği derslerine yönlendirilen İnançer, daha sonra Bursa camilerinde görev yapan usta müezzinlerden özel dersler aldı.

Ömer Tuğrul İnançer, yüksek tahsili için geldiği İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında özel olarak müzik dersleri alan sanatçı, Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi ve Emin Ongan'ın öğrencisi oldu.

TASAVVUF VE TASAVVUF MUSİKİSİ ALANINDA ÇOK SAYIDA KONFERANS VERDİ

İnançer, her yıl aralık ayında Konya'da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde mutriban (okuyucu) takımında yer aldı.

Türk müziğinin bütün usullerine hakim olan sanatçı, Mevlevi ayinini "devr-i kebir", "hafif" ve "zincir" gibi büyük usullerle beraber yürütebilecek beceriye de sahipti.

Usta sanatçı, yaklaşık 20 yıl çeşitli şirketlerde avukat ve müşavir olarak çalıştı, 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda sanatçı-müdür olarak çalışmaya başladı.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfının mensubu olan İnançer, 1999'dan vefatına kadar bu vakfın başkanlığını yaptı.

Çeşitli radyo ve televizyon programlarına misafir sanatçı ve konuşmacı olarak katılan sanatçı, tasavvuf ve tasavvuf musikisi alanında yurt içi ve dışında çok sayıda konferans verdi.

ŞERİAT, TARİKAT, HAKİKAT ÜÇLÜSÜNE ÖNEM VERİRDİ

Tasavvuf öğretilerinde şeriat, tarikat, hakikat üçlüsüne önem veren Ömer Tuğrul İnançer, özellikle "hakkaniyet" kavramına dikkati çektiği konuşmalarında, şeriatı "İslam dininin özü", tarikatı "bireylerin Allah'a yakınlaşmak için izleyebilecekleri yollar", hakikati ise "Allah'ın varlığına ve birliğine inanç konusunda derinlemesine bir anlayış" olarak tanımlıyordu

Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022'de geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşındayken vefat etti. Fatih Camii avlusunda kılınan cenaze namazının ardından İnançer'in naaşı, İstanbul Fatih'te bulunan Nureddin Cerrahi Tekkesi Haziresi'ne defnedildi.

"MİLLETE HİZMET NOKTASINDA TEREDDÜTSÜZ HAYATINI SÜRDÜRMÜŞ"

Cenaze törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnançer için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mutasavvıf, hukukçu, edebiyatçı, millete hizmet noktasında tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamızı tanıdım tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim."

İnançer'in kaleme aldığı eserler arasında "Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri", "Vakte Karşı Sözler", "Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri", "Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana", "Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed", "Sohbetler", "Gönül Gözü", "Şarkılar Seni Söyler", "Mübarek Vakitler" ve "Kalb-i Selim" yer alıyor.