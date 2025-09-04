Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız

Takvim Foto Arşiv

KİRA ENFLASYONUNDA TÜRKİYE ZİRVEDE

Sunumda 2021'den bu yana kira fiyatlarının yaklaşık altı kat arttığı ve tarım girdi maliyetlerinin de paralel şekilde yükseldiği aktarıldı. Türkiye'nin kira enflasyonunda %45 ile Avrupa'da ilk sırada yer aldığı, ikinci sırada ise %19 ile Karadağ'ın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca son 10 yılda Türkiye'de konut sahipliği oranının %61'den %56'ya gerilediği, konut metrekare fiyatlarının ise 2020'den bu yana 9 bin liradan 60 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi.

RAYİÇ BEDEL İÇİN ORTAK STANDART ÇAĞRISI

Sabah'ta yer alan habere göre, Toplantıda gündeme gelen bir diğer başlık da fahiş fiyat artışları nedeniyle tartışılan rayiç bedel konusu oldu. Bazı MYK üyeleri, bu konuda detaylı bir analiz yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşlar arasında il ve ilçelere göre ciddi farklar yaşandığını ve ülke genelinde bir standardizasyon ihtiyacının doğduğunu dile getirdi.