PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin ziyareti dönüşünde gerçekleştirdiği MYK toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin “Odak kaymasına müsaade etmemek gerek” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıya dair edinilen bilgilere göre, Erdoğan sürece dair odaklanmanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Süreci yakından izliyoruz, hem Meclis'te kurulan komisyonu hem de Suriye'de olanları dikkatle takip ediyoruz. Nihayete erdirilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"GÖRÜNÜRLÜK SAĞLAMALI, BOŞLUK BIRAKMAMALIYIZ"

Başkan Erdoğan, küresel iletişim çağında algının zaman zaman gerçeklerin önüne geçtiğine dikkat çekerek, "Bizim de iletişimimizi sosyalde, konvansiyonel medyada ve vatandaşla ilişkide iyi yapmalıyız çok daha fazla görünürlük sağlamalıyız boşluk bırakmamalıyız" dedi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ENFLASYONDA GIDA, ULAŞTIRMA VE KİRA ETKİSİ

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi oldu. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, vatandaşların gelir düzeylerine göre harcama alışkanlıklarına dair kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, gıda, ulaştırma ve kira harcamalarının enflasyon sepetinin yaklaşık %55'ini oluşturduğu belirtildi. Bu kalemlerdeki artışların, özellikle dar gelirli kesimlerde hissedilen enflasyonu daha da artırdığı ifade edildi. Ayrıca et fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KİRA ENFLASYONUNDA TÜRKİYE ZİRVEDE

Sunumda 2021'den bu yana kira fiyatlarının yaklaşık altı kat arttığı ve tarım girdi maliyetlerinin de paralel şekilde yükseldiği aktarıldı. Türkiye'nin kira enflasyonunda %45 ile Avrupa'da ilk sırada yer aldığı, ikinci sırada ise %19 ile Karadağ'ın bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca son 10 yılda Türkiye'de konut sahipliği oranının %61'den %56'ya gerilediği, konut metrekare fiyatlarının ise 2020'den bu yana 9 bin liradan 60 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi.

RAYİÇ BEDEL İÇİN ORTAK STANDART ÇAĞRISI

Sabah'ta yer alan habere göre, Toplantıda gündeme gelen bir diğer başlık da fahiş fiyat artışları nedeniyle tartışılan rayiç bedel konusu oldu. Bazı MYK üyeleri, bu konuda detaylı bir analiz yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşlar arasında il ve ilçelere göre ciddi farklar yaşandığını ve ülke genelinde bir standardizasyon ihtiyacının doğduğunu dile getirdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

SEÇİCİ YIKIM VE GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer ise toplantıda yaptığı sunumda, yıkım sonrası ortaya çıkan molozların geri dönüştürülmesine yönelik projelere değindi. "Seçici yıkım" başlığı altında yürütülecek çalışmalarla, deprem güvenliği kapsamında maliyet avantajı sağlanabileceği vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Vakıf Katılım
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Türk Telekom
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu