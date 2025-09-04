Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantıya dair edinilen bilgilere göre, Erdoğan sürece dair odaklanmanın devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Süreci yakından izliyoruz, hem Meclis'te kurulan komisyonu hem de Suriye'de olanları dikkatle takip ediyoruz. Nihayete erdirilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.
"GÖRÜNÜRLÜK SAĞLAMALI, BOŞLUK BIRAKMAMALIYIZ"
Başkan Erdoğan, küresel iletişim çağında algının zaman zaman gerçeklerin önüne geçtiğine dikkat çekerek, "Bizim de iletişimimizi sosyalde, konvansiyonel medyada ve vatandaşla ilişkide iyi yapmalıyız çok daha fazla görünürlük sağlamalıyız boşluk bırakmamalıyız" dedi.
ENFLASYONDA GIDA, ULAŞTIRMA VE KİRA ETKİSİ
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi oldu. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, vatandaşların gelir düzeylerine göre harcama alışkanlıklarına dair kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda, gıda, ulaştırma ve kira harcamalarının enflasyon sepetinin yaklaşık %55'ini oluşturduğu belirtildi. Bu kalemlerdeki artışların, özellikle dar gelirli kesimlerde hissedilen enflasyonu daha da artırdığı ifade edildi. Ayrıca et fiyatlarındaki artışa dikkat çekildi.