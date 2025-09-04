Avrupa Birliği jel tırnakta kullanılan TPO maddesini yasakladı

Avrupa, jel tırnak trendini altüst eden radikal bir karara imza attı! Jel tırnağı yasakladı. Bunun nedeni ise jelde bulunan TPO yani trimetilbenzoil difenilfosfin oksit maddesiydi. Bu maddenin doğurganlık sorunlarına yol açtığı vurgulandı. Hatta bu nedenle son yıllarda kadınlarda kısırlık oranının arttığı açıklandı. Tüm bu verilerden yola çıkan Avrupa Birliği yetkilileri, TPO maddesini zehirli ilan edip jel tırnağı yasakladı. AB yetkilileri TPO'nun yol açtığı sağlık risklerinin "çok yüksek" olduğuna ve bu maddenin "karsinojenik, mutajenik ya da üreme için toksik" etkilere neden olduğuna hükmetti.