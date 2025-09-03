Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eski TBMM Başkanlarından Hikmet Çetin ile görüştü

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'i, bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkan'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un X paylaşımı

BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Hikmet Çetin dün (2 Eylül) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Hikmet Çetin ve MHP lideri Bahçeli