Başkan Erdoğan’dan Şangay Zirvesi sonrası kritik açıklamalar: ''O yavruların halini gözü olup da görmeyenlere yuh olsun''

Başkan Erdoğan, Şangay dönüşü uçakta konuştu. Erdoğan, ''Ellerinde tencerelerle, tabaklarla sıraya girip oradan bir miktar yemek almaya çalışan o yavruların halini gözü olup da görmeyenlere yuh olsun demekten başka bir şey bize düşmez. Biz, kan ve gözyaşı bütün coğrafyalarda dinsin istiyoruz.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuğu olarak katıldığı Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dönüşünde gazetecilere konuştu.

Erdoğan, "Teşkilat üyesi 10 ülkenin nüfusu 3,8 milyara ulaşmış, ekonomik büyüklüğü ise 30 trilyon dolara yaklaşmıştır. Teşkilatın, ülkemiz dahil diyalog ortaklarıyla irtibatı artırma çabasını isabetli buluyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

'Çin, Türkiye'nin bölgesel önem ve etkisinin farkında. Bu nedenle Türkiye'yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin ile ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Biz, dünyaya yalnızca Doğu-Batı ekseninde bakmıyoruz. Ufku soğuk savaş ayazında buz tutmuş bir ülke değiliz.

PUTİN-ZELENSKİ HENÜZ HAZIR DEĞİL

Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili görüşmemizde Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için yapılabilecekleri ele aldık. "Türkiye'de İstanbul sürecinin devamı yönünde bir girişim olabilir" dediğimizde, "Niye olmasın?" noktasındaydı. Ancak henüz hazır değiller.

'KARIŞIKLIĞA GÖZ YUMMAYIZ'

Suriye'de kalıcı refah ve huzurun sağlanmasını istiyor, birliğini önemsiyoruz. Suriye'deki huzursuzluk, en fazla bize yansıyor. Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere, ne biz göz yumarız, ne de Şam yönetimi rıza gösterir.

VİZE KARARI BM'YE UYGUN DEĞİL

Amerika'nın bu kararı, (Filistin heyetinin vizesinin iptali) BM'nin varoluş nedenine uygun düşmüyor. Kararın bir an önce gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Filistin heyetinin Genel Kurul'da olmaması sadece İsrail'i memnun eder. Filistin'de mağdurlar var. On binlerce mazlum var mağdur var.

AMERİKA İSRAİL'E 'DUR' DEMELİ

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 60 bini aşkın şehit, 150 bini aşkın yaralı var. İsrail'in bu soykırımı hiçbir zaman unutulmayacak. Filistin'de bebeklerin, annelerin, babaların nasıl katledildiğini hiçbir zaman insaf sahibi olan anneler, babalar unutmayacak. Filistin'in sesini kısmak, susturmak mümkün değildir.

Amerika'dan beklenen, İsrail'in katliamlarına, zulümlerine "dur" demesidir. Birçok ülke, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu yıl BM Genel Kurulu'na Filistin meselesi damga vuracak. Bu damgayı vuranlardan bir tanesi de herhalde bu fakir olur. Filistinli yetkililer, BM Genel Kurulu toplantısına katılmasa dahi Filistinli mazlumların sesi orada yankılanacaktır.

Ellerinde tencerelerle, tabaklarla sıraya girip oradan bir miktar yemek almaya çalışan o yavruların halini gözü olup da görmeyenlere "Yuh olsun!" demekten başka bir şey bize düşmez. Bütün Batı'dan bu insani yaklaşımı bekliyoruz. Biz kan ve gözyaşı dinsin istiyoruz.'

