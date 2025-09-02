Gündem Gazze | Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Suudi mevkidaşı Al Suud ve Katar Başbakanı Al Sani ile telefon görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Katar Başbakanı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM GAZZE | ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM
Görüşmede, Filistin devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak olan toplantının hazırlıkları ve Gazze'ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.
KATAR BAŞBAKANI AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi geçekleştirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.