Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Katar Başbakanı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gündem Gazze | Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Suudi mevkidaşı Al Suud ve Katar Başbakanı Al Sani ile telefon görüşmesi (AA) GÜNDEM GAZZE | ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM

Görüşmede, Filistin devletinin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak olan toplantının hazırlıkları ve Gazze'ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.