RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den algı operasyonu yapan muhaliflere sert tepki: Yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir

CHP yandaşı muhalif medyanın çirkin diline müsamaha göstermeyen RTÜK söz konusu kanallara mevzuat gereği ceza veriyor. Bu kapsamda Tele1’e de halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği için 5 günlük kapatma cezası verildi. Cezanın ardından CHP medyası RTÜK’ü hedef aldı. Algı operasyonlarına soyunan muhaliflere RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den tepki geldi. Şahin, "Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız” dedi.

Tele1 kanalı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle 5 gün süreyle kapatıldı; muhalifler ise kararı eleştirerek RTÜK'ü hedef aldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul'a yönelik yürütülen algı operasyonlarına karşı NSosyal'deki hesabından açıklamada bulundu.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA YÖNELİK YİNE BİR ALGI OPERASYONU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

RTÜK Başkanı Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor.

Yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacakları bellidir. Tele1 Televizyonu'na da ısrarlı yapıcı uyarılarımıza rağmen 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmıştır.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (Takvim Foto Arşiv)RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (Takvim Foto Arşiv)

"BU SÖZLER, SORUMLU YAYINCILIK MIDIR?"

Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım: Sizler için ilgili cezaya konu olan; "15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.", "Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.", "Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.", "Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi." sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? So

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (X ekran görüntüsü)RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (X ekran görüntüsü)

rumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?

Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile "Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir an görmüyorum." cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK'ü hedef almalarını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, "Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun." mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir."

