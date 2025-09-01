RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den algı operasyonu yapan muhaliflere sert tepki: Yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir

Tele1 kanalı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle 5 gün süreyle kapatıldı; muhalifler ise kararı eleştirerek RTÜK'ü hedef aldı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kurul'a yönelik yürütülen algı operasyonlarına karşı NSosyal'deki hesabından açıklamada bulundu.
"RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA YÖNELİK YİNE BİR ALGI OPERASYONU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
RTÜK Başkanı Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Meşruiyetini ve gücünü yasalardan alan Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna yönelik yine bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız. Birileri ekranlarda ve klavye başında, bizi itham ettikleri en iyi işi yaparak, gerçekleri görmezden geliyor ve yargısız infaz yapmaya çalışıyor.
Yayıncı kuruluşların hangi yasal ve etik çerçevede yayın yapacakları bellidir. Tele1 Televizyonu'na da ısrarlı yapıcı uyarılarımıza rağmen 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlali dolayısıyla 5 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uygulanmıştır.
"BU SÖZLER, SORUMLU YAYINCILIK MIDIR?"
Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım: Sizler için ilgili cezaya konu olan; "15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi.", "Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır.", "Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet'i imha etti.", "Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi." sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? So