RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den algı operasyonu yapan muhaliflere sert tepki: Yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı (X ekran görüntüsü)

rumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır?



Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile "Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir an görmüyorum." cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK'ü hedef almalarını gayet iyi anlıyoruz. Çünkü konu basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, gazetecilik, eleştiri hakkı değil. Konu, "Yeter ki bu iktidar gitsin, gerekirse darbe olsun." mantığıdır. Memleket meselelerini dahi iktidarda hangi partinin olduğuna göre yorumlayanların, yasaları uygulayan Üst Kurulumuza yönelik yaptıkları ve yapacakları saldırılar beyhudedir.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Anayasa, kanun ve ilgili yönetmeliklerden aldığı güçle görevini yapmaya devam edecektir."