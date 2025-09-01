Poyrazköy’de coşkulu başlangıç: 2025-2026 Av sezonu açıldı

Balık sezonu açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar'ın katılımıyla Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı 'nda gerçekleştirildi. 661 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip İstanbul'un, Boğaz'dan geçen göçmen balıklar nedeniyle Türkiye'nin su ürünlerinde lokomotif illerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Kentte kayıtlı toplam 2 bin 1 balıkçı gemisi bulunurken, 18 bin 77 balıkçı da Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılık Ruhsatı ile faaliyet gösteriyor. Avrupa'nın en büyük balık hali olan Gürpınar Su Ürünleri Hali ve gelişmiş lojistik altyapısıyla İstanbul, su ürünleri ticaretinde de merkezi konumda bulunuyor.

Vali Davut Gül açılış konuşması yaptı. (AA)

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK BENZETMESİ



Sezon açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül: "Sürdürülebilirlik diyoruz ya. Hani bizim de içimizde hepimizin kitaplarını okudum. Şu yumurtlayan tavuk meselesi var. Altın yumurtlayan soğuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kurallara uymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. O açıdan keşfedilmeyen hiçbir şey yok. Bilinmeyen hiçbir şey yok. Sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığımız, odalarımız, bu işin balıkçılıkla uğraşan esnaf arkadaşlarımız ile birlikte inşallah zaman içerisinde doğa imkan sağladığı müddetçe sorunlar birer birer çözülür. Ben bu vesileyle sezonun hepinize, İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DENETİMLER VE DESTEKLER SÜRÜYOR

Sezon açılışının ardından balıkçılar, gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı. Denetimlerin 7/24 esasına göre yürütüldüğünü hatırlatan yetkililer, 1 Eylül 2024'ten bugüne kadar İstanbul genelinde 14 bin 269 denetim yapıldığını bildirdi. Bakanlık tarafından küçük ölçekli üreticilere ve kadın balıkçılara verilen desteklerin sürdüğü, 2025 yılında 1.428 balıkçı gemisine toplam 12 milyon 692 bin TL destekleme ödemesi yapıldığı kaydedildi.

Balık hali (Fotoğraf AA arşiv)

Denizlerde av yasağının sona ermesi üzerine denize açılan balıkçılar sabahın erken saatlerinde döndü. Sezonun ilk günü bazı balıkçılar ağları boş dönerken, balık tutanlar ise Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne getirdikleri balıkları mezat usulü ile sattı.

"PALAMUTLA BAŞLAMAK İSTERDİK"

Balıkçı Ömer Tekel, "Sezon biraz yavaş başladı, yağmur yağmamasından dolayı. Önümüzdeki günlerde umutluyuz. Yavaş yavaş olacak. Tahmini bugün 1500 civarı kasa balık geldi. Palamutla başlamak istedik ama maalesef olmadı. Önümüzdeki günlerde umutluyuz" dedi.

Balıkçılar ilk avdan döndü (DHA)

BALIKÇILARIN HAMSİ BEKLENTİSİ

Kaptan Burhan Aslan, "Beklentilerimiz pek şu anda yüksek değil. Görüntüye göre normal bir rutin olabilir. Hamsi ve istavrit olarak bakıyoruz şu anda. Sardalya arıyoruz. Yani hangi yolu denk gelirse ona göre hareket etmeye çalışacağız. Arayış içerisindeyiz. Sezonun daha ilk günü, ilk saatleri. Artık bugünden sonra ilerleyen günlere göre sezonumuz belli olacak. Şu anda Demokrasi Adası'nın açıklarındayız. Hamsi arıyoruz şu anda. Bulabilirsek ne mutlu bize. Sabaha kadar, gün açana kadar hamsi arayışı içindeyiz. Fiyatların biraz yüksek olması gerekiyor. Çünkü enflasyonun yüksek olduğu için bizleri ancak kurtarır. Tabii halk biliyor. Dikey radarlarımız var, sonarlarımız var. Sonarlarla ,dikey radarlarla balıkları arıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA İSTAVRİT BOL"

Balıkçı Yunus Akgöz ise, "Av sezonu başladı. Mutlu olacağız. Daha henüz ilk gün. Ama bereketli görünüyor. İstavrit şu anda bol. Hamsiden şu an bir umut yok. Hamsi bol dediler ama daha hiç gelen giden yok. Ufak balık olacak bu sene. Şu an yaklaşık 3 motor balık geldi, 3'ü de istavrit. Görünürde hamsi yok. Ama inşallah sabaha karşı gelir. Hamsi biraz gündüz olduğu için de denizde artık ışık yakma olayını kaldırdılar. Tabii bu bir yönden iyi oldu. En azından balığın nesli tükenmemiş oluyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da balıkçılık sezonu resmen başladı (İHA)

Bir diğer balıkçı Ümit Böğük, "Daha yeni başladı. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii ki şu anda kırığız. Tam gelmedi. Ama gelecek var. Balıkçılar konuşur. Onlar konuşur. Umutsuz konuşur. Fazla konuşmayı sevmeyenler öyle umutsuz konuşur. İşini sevenlere az da yapsa, 10 kuruş alacağını bildiği için konuşur ama alamayacak adam benim gibi o da keser yani. Şu anda hamsi, istavrit bekliyoruz. Gelir, yani var. En çok onlar oluyor. Palamut biraz az" cümlelerine yer verdi.