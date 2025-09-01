Kampüste kanlı buluşma

Acı olay, önceki gün akşam saat 19.40 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Ayberk Kurtuluş (20), iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir'i (15), silahla katletti. Daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.



BAŞKA OKULA KAYIT OLMUŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken Kurtuluş'un, 9 adam yaralama, 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 kaydı olduğu öğrenildi. Hilal Özdemir'in bir süre önce Ayberk Kurtuluş'tan ayrılmak istediği ancak Kurtuluş'un Özdemir'i takıntı haline getirip takip ettiği iddia edildi. Özdemir'in durumu ailesine söylemesi üzerine Gaziosmanpaşa'da eğitim gördüğü devlet okulundan kaydının alınıp, Kağıthane'deki bir devlet okuluna kayıt yaptırıldığı öğrenildi.



'DÜĞÜNE GELDİM' DİYEREK İÇERİYE GİRMİŞ

Olay günü Özdemir'i arayan Kurtuluş'un, "Son bir kez görüşelim" dediği, Özdemir'in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, Kurtuluş'un da aracıyla kampüsün girişine gelip, "Düğüne geldim" diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı.



2 KEZ ARANMADAN GİRMİŞ

Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının Kurtuluş'u itmesi üzerine, Kurtuluş'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen Kurtuluş'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi.



Hilal Özdemir, kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalışıyordu.