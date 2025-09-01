PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik kilit! Yollarda uyum haftası yoğunluğu

Yaz tatili sayesinde biraz daha rahatlayan İstanbul trafiği okulların uyum haftası kapsamında açılmasıyla yeniden kilitlendi. D-100 Karayolunda da Cevizlibağ ve Yenibosna'da sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda okul servislerinin trafiğe katılması ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla kentte sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi.

Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii de trafiğin yoğun olduğu bölgelerden birisi oldu. Araçlar Edirnekapı istikametinde trafikten güçlükle ilerledi.

Yeni Bosna'da da sabahın erken saatlerinde trafikte araç yoğunluğu olduğu görüldü.

İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

