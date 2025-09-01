PODCAST CANLI YAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan CHP'li Etimesgut Belediyesine atık cezası!

Çöp dağları denilince ilk akla gelen CHP’li belediyeler oluyor. Kötü görüntüyü bırakın halkın sağlığını da olumsuz yönde etkilenmesine sebep olan CHP’li belediyelerden Etimesgut Belediyesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açık alana bırakılan atıklar nedeniyle 668 bin 677 liralık para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ALO 181 ihbarının ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yaptı.

Alanda çeşitli evsel atıklar, inşaat-yıkıntı atıkları, asfalt atıkları, park-bahçe atıkları gibi atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların da çıktığı tespit edildi.

Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderildi.

Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 TL ceza kesildi.

