Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan CHP'li Etimesgut Belediyesine atık cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman alevlenen atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesine 668 bin 677 lira idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ALO 181 ihbarının ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yaptı.
Alanda çeşitli evsel atıklar, inşaat-yıkıntı atıkları, asfalt atıkları, park-bahçe atıkları gibi atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların da çıktığı tespit edildi.