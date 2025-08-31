PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna'nın eski Parlamento Başkanını sokakta öldürdüler!

Ukrayna'nın eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, ülkenin batısındaki Lviv kentinde silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında düzenlenen suikastta, 54 yaşındaki Parubiy hayatını kaybetti.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, kurye kılığına giren tetikçi Parubiy'e sekiz el ateş etti. Suikastın ardından tabancasını çantasına koydu ve elektrikli bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Uzun süre Lviv milletvekili olarak görev yapan Parubiy, 2004'teki Turuncu Devrim'e katıldı. 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Onur Devrimi'nin de önemli isimlerinden biri oldu. 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü

