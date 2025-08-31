Para mutluluk getirmiyor dedi!

ABD'li psikoterapist Clay Cockrell, milyonerleri tedavi etme konusunda uzmanlaştığından bu yana, zengin olmak için uğraşmayı bıraktığını söyledi. Cockrell, "Piyango almayı bıraktım. Her şeye sahip olmanın tehlikelerinin farkına vardım." dedi. New York'ta terapi kliniği bulunan Cockrell, "Özellikle '10 milyon dolarım olsun güvende olacağım düşüncesi ve 10 milyon doları olunca 50 milyon dolara daha ihtiyaç duyma hali. Sonuçta mutluluk banka hesabıyla gelmeyecek, kendiliğinden gelecek" diye konuştu.

PARA HER SORUNU ÇÖZMÜYOR

COCKRELL: Birçok insan gibi ben de paranın sorunları çözdüğüne inanırdım. Bazılarını çözüyor ama hepsini değil. Müşterilerimin çoğu, daha önce şikayetlerini dinleyen terapistlerin 'Yatınızı nereye park edeceğiniz veya çocuklarınızın mirasını nasıl paylaştıracağınız gibi konuları sorun olarak görmemelisiniz' dediklerini söylüyor. Ama her zaman onların sorunlarını meşru kabul etmeye inandım.