Leyla için yeniden yargılama...

Ağrı’da 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 yılında kaybolduktan günler sonra dere kenarında ölü bulundu. Yargıtay ise sanıklar hakkında verilen beraat kararını, dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının dikkate alınmaması ve eksik araştırma yapılması nedeniyle bozdu...

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında sanıklar Ayşe A., Besim D., Hatun D., Mehmet Ali A., Musa A., Yıldırım A. ve Yusuf A. hakkında 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 'nitelikli kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraat kararı verdi. Kararın istinaf incelemesini yapan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise beraat kararlarını onadı. Ancak Yargıtay, dosyada eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozdu. Kararda, olayla ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarının kimin yaptığının araştırılmadığı ve bir CD kaydında yer alan kişilerin tespit edilmediği belirtildi.

SES KAYITLARI ÖNEMLİ
Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesini 2021 yılında dosyaya sunduğu ses kayıtlarının oluşturduğunu söyleyerek, "Yargıtay Birinci Ceza Dairesi geçen ay verdiği kararda Leyla Aydemir davasının yeniden görülmesine karar verdi. Bu kararın sebebi, dört yıl önce dosyaya sunduğum iki adet ses kaydıydı." dedi. Tunç, ses kayıtlarının içeriğine ilişkin de şunları söyledi: "Bu kayıtlara bakacak olursak iki önemli şey görüyoruz. Birincisi, Leyla'nın bir kilerde tutulmuş olduğu ve ağlama seslerinin duyulduğu. Bunun üzerine AFAD görevlisinin bunu fark ettiği ve olay yerine gittiği, bu esnada sanıklardan birinin 'Biz nasıl olsa bırakacağız, köy abluka altında olduğu için bırakamıyoruz. Çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur' sözleriyle AFAD görevlisini ikna ettiği iddia ediliyor. Sanıkların koordinasyonla süreci yürüttüklerine dair bilgilerimizi mahkemeye sunduk. Tamamı yeniden yargılanacak". Dosyası, yeniden yargılama için Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

