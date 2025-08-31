PODCAST CANLI YAYIN

Endonezya Devlet Başkanı Çin ziyaretini erteledi

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösterilerde, bir polis aracının çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle Çin ziyaretini erteleme kararı aldı.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto'nun Çin ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Subianto'nun ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için Endonezya'da kalmayı tercih ettiği ve bu nedenle 3 Eylül'de planlanan Çin ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürlerin iletildiği açıklamada, Subianto'nun olayları yakından takip etmek ve yönetmek istediği vurgulandı.

ENDONEZYA'DAKİ PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Öte yandan, ülkedeki protestolar devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerini yağmalandı.

ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur'un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya'daki vatandaşlarına kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayınları yayımladı.

ENDONEZYA'DAKİ GÖSTERİLER
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 28 Ağustos'ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etmişti.

Bu sırada gösteri noktasına yakın bir noktadan geçtiği tahmin edilen bir motosiklet, polis aracı tarafından ezilmiş, motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gösteriler, Affan'ın ölümünün ardından şiddetlenmişti.

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının "aşırı eylemlerini" kınadığını belirtmiş, "Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, başkent Cakarta başta olmak üzere Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılmıştı.

