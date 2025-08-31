PODCAST CANLI YAYIN

Büyük zaferin 103. yılında meydanlar doldu taştı! Göğsümüz kabardı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı Türkiye ve KKTC'de coşkuyla kutlandı. İstanbul'dan Çanakkale'ye, Antalya'dan Nevşehir’e kadar düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar zaferin gururunu yaşadı.

30 Ağustos 1922'nin 103. yıl dönümü, tüm Türkiye ve KKTC'de törenlerle kutlandı. Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı 30 Ağustos'un coşkusu İstanbul'u da sardı. Vatan Caddesi'nde Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri personelinin yürüyüşüyle başlayan resmi geçit törenine katılan her yaştan vatandaş büyük coşku yasadı. Özel Harekat polis ekipleri tören alanının üstünden helikopter ile geçiş yaptı. Türkiye'nin birçok ilinde, birbirinden ilginç ve görkemli gösteriler yapıldı. Nevşehir ve Antalya'da balonlar uçuruldu, Kaş'ta milli sporcu Şahika Ercümen, batırılan tanka dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda 10 kişilik JAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jet ski ile denize açıldı. Çanakkale'de Yüzme Yarışı'nda, 254'ü yabancı bin 434 yüzücü, Eceabat kumsalından Çanakkale İskele'ye yüzerek boğazı geçti.

Vatan Caddesi'ndeki törende, kadın Özel Harekatçılar büyük alkış aldı.

Dalgıçlar, mavi sularda Türk bayrağını açtı.

Türk Ordusu'nun Yunan işgaline 'dur' dediği 30 Ağustos 1922'nin 103. yıl dönümünde, Türkiye 'kırmızı-beyaz'a büründü.

Meydanlar doldu taştı.

Gökdelenler, Türk bayraklarıyla donatıldı.

