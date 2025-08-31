Büyük zaferin 103. yılında meydanlar doldu taştı! Göğsümüz kabardı

30 Ağustos 1922'nin 103. yıl dönümü, tüm Türkiye ve KKTC'de törenlerle kutlandı. Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı 30 Ağustos'un coşkusu İstanbul'u da sardı. Vatan Caddesi'nde Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri personelinin yürüyüşüyle başlayan resmi geçit törenine katılan her yaştan vatandaş büyük coşku yasadı. Özel Harekat polis ekipleri tören alanının üstünden helikopter ile geçiş yaptı. Türkiye'nin birçok ilinde, birbirinden ilginç ve görkemli gösteriler yapıldı. Nevşehir ve Antalya'da balonlar uçuruldu, Kaş'ta milli sporcu Şahika Ercümen, batırılan tanka dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda 10 kişilik JAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jet ski ile denize açıldı. Çanakkale'de Yüzme Yarışı'nda, 254'ü yabancı bin 434 yüzücü, Eceabat kumsalından Çanakkale İskele'ye yüzerek boğazı geçti.

30 Ağustos kutlamaları (Takvim.com.tr)



Vatan Caddesi'ndeki törende, kadın Özel Harekatçılar büyük alkış aldı.



30 Ağustos kutlamaları (Takvim.com.tr)



Dalgıçlar, mavi sularda Türk bayrağını açtı.



30 Ağustos kutlamaları (Takvim.com.tr)



Türk Ordusu'nun Yunan işgaline 'dur' dediği 30 Ağustos 1922'nin 103. yıl dönümünde, Türkiye 'kırmızı-beyaz'a büründü.



30 Ağustos kutlamaları (Takvim.com.tr)



Meydanlar doldu taştı.



30 Ağustos kutlamaları (Takvim.com.tr)



Gökdelenler, Türk bayraklarıyla donatıldı.