Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, KKTC ve tüm Türkiye'de kutlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, kutlamalar çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine, "Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Büyük zaferin, kazanılmasına vesile olan zatıalinizle birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevli emeller taşıyanlar, bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Devletimiz, kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir" mesajını yazdı.



DİRİLİŞİN TESCİLİ

Erdoğan, ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise "30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir. Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir. Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke hâline getirmek, en büyük vazifemizdir" ifadelerini kullandı.

MÜJDELERİMİZ OLACAK

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Harp Okulları Diploma Töreni'nde okul birincilerine diplomalarını verdi.

Harp Okulları Diploma töreni (Takvim.com.tr)



"Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu şiarımızı hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde müjdelerimiz olacak" dedi.



Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli de törene katıldı