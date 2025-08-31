Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı! Kadına şiddete sıfır tolerans!

Takvim Foto Arşiv Çıkacak sonuçlara göre, mağdurun özel ihtiyaçlarına duyarlı bir psikososyal destek modeli geliştirilecek ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar başlayacak. Şiddete ilişkin mevcut durumun sosyodemografik özelliklere göre inceleneceği araştırma kapsamında veri portalı/ambarı oluşturulmaya da başlandı. Veri ambarında risk analizleri, önleyici çalışmalar konusunda yapay zekâ algoritmaları kullanılıyor.

Takvim Foto Arşiv ÖZEL MÜDAHALE PROGRAMI

TÜBİTAK ile hazırlık çalışmaları devam eden yeni bir proje kapsamında ise şiddet uygulayan bireylerin risk ve ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş müdahale programlarının hazırlanması hedefleniyor.

Takvim Foto Arşiv Şiddet uygulayanların bir sistem içerisinde takibi sağlanacak. Şiddet uygulayanların eğitim, yaş, sosyoekonomik düzeyi, bağımlılık, şiddet geçmişi gibi özellikleri dikkate alınarak profil analizlerinin yapılmasının ardından bu profillere göre müdahale programları geliştirilecek.

Takvim Foto Arşiv ŞİDDET TANIĞI ÇOCUKLARIN TRAVMA ETKİLERİ SİLİNİYOR

Kadın konukevlerinden hizmet alan ve şiddete tanıklık etmiş çocukların içinde bulundukları travmatik yaşantıların etkilerinin azaltılması ve sağlıklı anne-çocuk ilişkisinin geliştirilmesi için ise "Ebeveynlik Becerisini Geliştirme Kurs Programı" oluşturuldu. 114 kadın bu programdan faydalandı.