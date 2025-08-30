YKS ek tercih kılavuzu 2025 - 2026 | YKS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

PODCAST CANLI YAYIN

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, ek yerleştirme sürecine çevrildi. İlk tercih döneminde istediği bölüme yerleşemeyen ya da herhangi bir programa dahil olamayan adaylar için ek tercih dönemi yeni bir fırsat niteliği taşıyor. Peki 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjanlar belli oldu mu? YKS 2. tercih taban puanları ile başarı sıralamaları nasıl şekillendi? İşte merak edilenler...

2025 YKS sonuçları açıklandıktan sonra adayların dikkatleri ek yerleştirme dönemine yöneldi. İlk tercihlerde hayal ettiği bölüme giremeyen veya herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemi, yeni bir şans fırsatı sunuyor.

Ek Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

Her yıl olduğu gibi ÖSYM, 2025'te de ilk yerleştirme sonuçlarının ardından ek yerleştirme sürecini başlatacak. Ek tercih kılavuzu yayımlandığında, boş kontenjanlar, taban puanlar ve program koşulları adayların erişimine açılacak. Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ek tercih başvuruları genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 2-3 hafta sonra başlıyor. 2025 yılı için de Eylül ayının ikinci haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

Ek Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Ek tercih süreci, adayların üniversiteye yerleşme şansını artırabilecek kritik bir dönem. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

  • Boş kontenjanların detaylı şekilde incelenmesi

  • Taban puan ve başarı sırası bilgilerinin göz önünde bulundurulması

  • Programlara özel koşulların (burs imkanları, hazırlık sınıfı, yabancı dil eğitimleri vb.) kontrol edilmesi

Ek tercih dönemi, adayların hayallerindeki üniversiteye bir adım daha yaklaşabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Adayların, kılavuz yayınlandığında tüm detayları dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.

