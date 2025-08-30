YKS ek tercih kılavuzu 2025 - 2026 | YKS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?

2025 YKS sonuçları açıklandıktan sonra adayların dikkatleri ek yerleştirme dönemine yöneldi. İlk tercihlerde hayal ettiği bölüme giremeyen veya herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih dönemi, yeni bir şans fırsatı sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv) Ek Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak? Her yıl olduğu gibi ÖSYM, 2025'te de ilk yerleştirme sonuçlarının ardından ek yerleştirme sürecini başlatacak. Ek tercih kılavuzu yayımlandığında, boş kontenjanlar, taban puanlar ve program koşulları adayların erişimine açılacak. Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.