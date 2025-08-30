Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, 2012 yılından bu yana eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bakanlık olarak amacımız; ülkemizi eğitim alanında bölgesel bir cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmektir. 2012 yılından bugüne eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek, 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra, üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur" denildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttı (takvim foto arşiv) "ULUSLARARASI EĞİTİMDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK" 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteğin, bir önceki yıla kıyasla 2 kat artarak 162,6 milyon TL'ye ulaştığı belirtilerek, "2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla sağlanan destek tutarı ise 66,2 milyon TL'dir. Bu kapsamda, üniversitelerimiz ve sektör paydaşlarımız için desteklenen başlıca faaliyetler şunlardır; yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları, uluslararası pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuarlara toplu veya bireysel katılımlar, tanıtım heyet programları, rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma giderleri, acente komisyon çalışmaları, uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderler, uluslararası sıralama ve kuruluşlara üyelik faaliyetleri. Bu destekler sayesinde Türkiye, uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükselmiştir. 2024-2025 öğretim döneminde, ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119'a ulaşmıştır. Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5 pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma gelmiştir. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

