Ticaret Bakanlığı duyurdu! Eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttı

Ticaret Bakanlığı, 2012 yılından bugüne eğitim hizmetleri ihracatının 15 kat artış göstererek 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, 2012 yılından bu yana eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bakanlık olarak amacımız; ülkemizi eğitim alanında bölgesel bir cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmektir. 2012 yılından bugüne eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek, 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra, üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur" denildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttı (takvim foto arşiv)

"ULUSLARARASI EĞİTİMDE ÖNDE GELEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteğin, bir önceki yıla kıyasla 2 kat artarak 162,6 milyon TL'ye ulaştığı belirtilerek, "2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla sağlanan destek tutarı ise 66,2 milyon TL'dir. Bu kapsamda, üniversitelerimiz ve sektör paydaşlarımız için desteklenen başlıca faaliyetler şunlardır; yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmaları, uluslararası pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuarlara toplu veya bireysel katılımlar, tanıtım heyet programları, rapor, belgelendirme, marka tescil ve koruma giderleri, acente komisyon çalışmaları, uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderler, uluslararası sıralama ve kuruluşlara üyelik faaliyetleri. Bu destekler sayesinde Türkiye, uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükselmiştir. 2024-2025 öğretim döneminde, ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119'a ulaşmıştır. Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5 pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma gelmiştir. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttı (takvim foto arşiv)Ticaret Bakanlığı duyurdu! Eğitim hizmetleri ihracatı 15 kat arttı (takvim foto arşiv)

ÜNİVERSİTE SAYISI 208'E YÜKSELDİ

Türkiye'deki üniversite sayısının 2002 yılından bugüne 76'dan 208'e yükseldiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi: "Bu artışla birlikte Türkiye, en fazla üniversiteye sahip ülkeler arasında 25'inci sırada yer almaktadır. Eğitim sektörümüzün yurt dışında tanıtılması amacıyla, bakanlığımızın destekleriyle 2025 yılı içerisinde 'Study in Türkiye' markası altında 20 adet milli katılım fuar organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, eğitim sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 marka, TURQUALITY Programı kapsamında desteklenmiştir. Önümüzdeki dönemde bu sayının artması hedeflenmektedir. 2025 yılında da üniversitelerimizi ve sektör paydaşlarımızı etkin biçimde desteklemeyi sürdürürken; sektörün sorunlarının ele alındığı, bakanlığımızca sağlanan desteklerin anlatıldığı, bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği toplantılar düzenlenmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz; Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek, uluslararası öğrenci çekim gücünü artırmak ve eğitim ihracatında sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır."

