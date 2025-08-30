TBMM Gazze için olağanüstü toplandı: İsrail’in soykırımı kınandı, uluslararası yaptırım talebi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i Gazze ile ilgili olağanüstü toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de soykırım derinleşti. İsrail dünyanın gözü insani değerleri hiçe sayıyor. Filistin halkının Gazze'den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür." dedi.

Meclis, Gazze Tezkeresi'ni kabul ederek İsrail'in soykırımdan vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını istedi. Meclis Başkanı ve tüm siyasi parti milletvekilleri oturuma boyunlarında Türkiye ve Filistin bayraklarının olduğu atkılarla katıldı.