“İnat Box” ile 14 milyonluk siber vurgun! 21 ilde operasyon 27 tutuklama

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlanmasını sağlayan “İnat Box” isimli uygulamadan 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çaldığı belirlenen şüphelilere operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 21 ildeki operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İstanbul'da başlatılan soruşturma, "İnat Box" isimli korsan yayın uygulamasının yalnızca telif hakkı ihlaliyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların banka hesaplarını hedef alan büyük bir siber vurgunun kapısını araladığını gözler önüne serdi.

14 MİLYON 700 BİN LİRALIK VURGUN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, "İnat Box" isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 26 Ağustos'ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorguları yapılan 27 şüpheli tutuklandı.

