“İnat Box” ile 14 milyonluk siber vurgun! 21 ilde operasyon 27 tutuklama (takvim foto arşiv)

14 MİLYON 700 BİN LİRALIK VURGUN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, "İnat Box" isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.