CHP’de delege seçimleri öncesi gerilim tırmanıyor: Gizli telefon görüşmeleri ve seçim skandalları gündemde

CHP'de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim doruğa çıktı. Ankara'da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişinin seçmenle yaptığı telefon görüşmesinde, mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "mavi listeye oy verin" çağrısı yaptı.

Beyaz listenin ise Mansur Yavaş'la çalıştığını belirten kişi, "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur." cümlelerini kullandı.

CHP'deki seçim skandalı bu kadarla da kalmadı. Belediyeye ait araçların seçim çalışmasında kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.