Başkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Çinping'in daveti üzerine Çin'e ziyarette bulunacak. Gelişmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



İletişim Bakanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Sosyal Medya)

İşte Bakan Duran'ın açıklamasının tamamı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır."