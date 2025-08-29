Başkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Çinping'in daveti üzerine Çin'e ziyarette bulunacak. Gelişmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
İşte Bakan Duran'ın açıklamasının tamamı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin'e ziyarette bulunacaktır."