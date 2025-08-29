Bakan Yerlikaya verileri açıkladı! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'da 'Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nda basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya "Bugüne kadar ülkelerine dönen, onurlu ve güvenli şekilde geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

"8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu"

Ülkemiz göç yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı, bu süreçte ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor.

8 Aralık 2024 Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar, ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450.169 oldu.

Bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1.190.172 olmuştur.

2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3.535.898 iken, Ağustos 2025 itibarıyla bu sayı 2.506.740'a düşmüştür.

Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir.

