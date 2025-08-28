Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası

PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açıyor. Açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı festival, hafta sonu boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki yetenekleri sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.

ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS

Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.

TÜRK DONANMASININ GEMİLERİ SERGİLENECEK

TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.

SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler tarihi anlara tanıklık etme fırsatını yakalayacak. Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.

30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

