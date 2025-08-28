Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası

Zafer haftasında denizde milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | TEKNOFEST damgası (takvim foto arşiv)



TÜRK DONANMASININ GEMİLERİ SERGİLENECEK



TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek. Çocuklar için "Minik Tayfalar Anaokulu Gösterisi" ve "Sahne Senin!" bölümleri özel programlarla hazırlanacak. 31 Ağustos Pazar günü de halat çekme, el incesi atma, mehteran gösterisi ve tiyatro etkinlikleriyle şenlik havası devam edecek.

SAT ve SAS komandolarının gösterileri, dragon kürek yarışları, denizcilik kültürünü tanıtan etkinlikler ve bandokoro konserleri ile ziyaretçiler tarihi anlara tanıklık etme fırsatını yakalayacak. Festival, kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. Etkinlik alanında kurulacak Mavi Vatan Zaman Tüneli, denizcilik tarihinden geleceğe uzanan bir yolculuk sunacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik deneyim alanlarıyla teknolojiyle iç içe bir serüven yaşayacak.



SEANSINI SEÇ KAYDINI OLUŞTUR



30 ve 31 Ağustos'ta halkın ziyaretine açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Etkinlikte ziyaretler, 09.00- 12.00, 12.00-15.00 ve 15.00- 18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.