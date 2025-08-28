Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı etkinlikte, milli mühendisliğin denizlerdeki yetenekleri sergilenecek. Pazar gününe kadar devam edecek festivalde, insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları gerçekleştirilecek. Katılımcılar, denizlerdeki mühendislik gücü, donanmanın teknolojik kabiliyeti ve gençlerin yenilikçi projelerine yakından tanıklık edecek. Festival boyunca insansız su altı sistemleri, insansız deniz araçları ve su altı roket yarışmaları düzenlenecek.
ORTAYLI VE AFYONCU'DAN KONFERANS
Bugün festivalin açılışında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarih konferansı verecek. Ardından Ali Kurumahmut, Türkiye'nin yakın deniz havzaları ve uluslararası hukuk üzerine değerlendirmelerde bulunacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
Daha sonra Başkan Erdoğan, açılış programı kapsamında bir konuşma yapacak. 30 Ağustos Cumartesi günü ise festival halkın ziyaretine açılacak.