Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün

Başkan Erdoğan, İstanbul'daki Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacaklarını belirtti.



SON MODÜL KAYNAĞINI BAŞKAN ERDOĞAN ATTI

Programın ardından Başkan Erdoğan, savunma sanayisinin en prestijli projelerinden biri olan Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için geliştirilen test rampasının son modül kaynağını yaptı. Baykar ve TUSAŞ'a teslim edilecek bu rampalar, MUGEM'e iniş ve kalkış yapacak KIZILELMA ve HÜRJET gibi platformların test süreçlerinde kullanılacak.



MUGEM UÇAK GEMİSİ PROJESİ

İstanbul Tersanesi'nde ilk çelik kesimi gerçekleştirilen MUGEM sınıfı uçak gemisi, büyük ilgi topluyor. Bu gemi tamamlandığında, Türkiye; ABD, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık ve Çin'in ardından, 60 bin ton veya daha fazla deplasmana sahip büyük uçak gemilerini bağımsız şekilde tasarlayıp inşa edebilen beşinci ülke konumuna ulaşacak.



MUGEM (Sosyal Medya)

Millî Savunma Bakanlığı'na göre, MUGEM sınıfı uçak gemisinin uzunluğu 285 metre, genişliği 72 metre, draftı 10,1 metre ve deplasman ağırlığı 60 bin tonun üzerinde olacak. Yaklaşık 800 kişilik mürettebat kapasitesine sahip olacak bu gemi, Türk Donanması'nın en büyük savaş gemisi olan "Anadolu" sınıfı amfibi hücum gemisinden çok daha büyük olacak.

Geminin tasarımı, "Anadolu" sınıfı ve İngiliz "Queen Elizabeth" sınıfı uçak gemilerinden belirgin şekilde farklılık gösteriyor. MUGEM'in tasarımında Rusya ve Hindistan etkisinin bulunabileceği değerlendiriliyor.