PODCAST CANLI YAYIN

Bursa ve Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Bursa ve Çanakkale'de orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa ve Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'de yangına müdahale ediliyor (takvim arşiv foto)Çanakkale'de yangına müdahale ediliyor (takvim arşiv foto)

ÇANAKKALE'DE DE YANGIN

Çanakkale'nin Merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak | Mavi Vatan'a TEKNOFEST damgası
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Gazze’de İsrail soykırımına destek veren Microsoft Filistin protestosuna katılan çalışanlarını işten çıkardı
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da İstanbul’da sırra kadem bastı! En son kiminle görüştü?
Putin ve Kim Şi’nin baş davetlisi! Çin’den 10 bin asker ve 100 uçaklı gövde gösterisi
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un sır kaybı! Boğuldu mu karaya mı çıktı?
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
CHP'nin Beyoğlu mitinginde skandal! Darbe çağrısı yapıp polise saldırdılar
Spor yazarları Benfica - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak'ta kim ne kadar alacak?
Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi
ATV’nin reyting rekortmeni Kuruluş’ta yıldızlar geçidi: İşte yeni kadro!
ASELSAN'da tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan "Çelik Kubbe" mesajı: Hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız