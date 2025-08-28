Bursa ve Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
ÇANAKKALE'DE DE YANGIN
Çanakkale'nin Merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında tarım arazisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.