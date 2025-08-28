Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşık üç yıl önce yaşadığı bir olayı paylaşarak Kaan Sezyum'un kendisini taciz ettiğini duyurdu.

Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Genç kadın yaşadığı cinsel tacizi şu sözlerle anlattı:

Üç yıl kadar önce Moda'da Fil adlı mekana arkadaşlarımla gitmiştim. Barda Kaan Sezyum tek başına oturuyordu. O zamanlar sık rastladığım merhabalaştığım biriydi. Barda yanına oturdum ve sohbet etmeye başladık. Sarhoştum. İlgimi çeken bir konu açıldı, karikatürle ilgili sanırım. Bir şeyler anlatıyordu ve epey merakla dinliyordum. Zaten eskiden hayranlıkla takip ettiğim biriydi. "Mekanda müziğin sesi çok yüksek, burada anlatamıyorum bana gidelim mi?" dedi, "Olur" dedim.

"KOLTUĞA ANİDEN İTİP ÜZERİME ATLADI"

O an evine giderken bana anlatacaklarını, hem de yaşantısını merak ediyordum. Cinsel olarak ne bir yakınlık ne de bir arzu hissetmediğim gibi bunu ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlık göstermedim. Eve girdik. Salonda oturdum etrafa bakınıyorum, kedisi vardı onu seviyordum. "Ne içersin?" dedi, "Fark etmez" dedim. Bir bira getirip yanıma oturdu. Çok kısa bir an sonra ben kediyi sevmek için ayağa kalktığımda beni koltuğa aniden itip üzerime atladı. Öpmeye yaklaşırken anında ittim. "Napıyorsun be hayvan herif" gibi şeyler söyledim. Bana "E niye geldin o zaman" gibi şeyler dedi. "Gerçekten niye gelmişim, böyle mi yapıyorsun evine gelen herkese?" deyip apar topar çıktım.

"SEN AKILLI KADINSIN, BUNUN OLACAĞINI BİLE BİLE GİTTİN"

Sarhoş olduğum için ayakkabılarımı bağlarken sendeledim. Panikle yardım etmeye çalıştı, elimle ittim. Ödüm kopmuştu. Yakın çevremi anlattığımda bir kadın arkadaşımdan "Sen akıllı kadınsın, bunun olacağını bile bile gittin" cümlesini duyduğum için o kadar utanmıştım ki kendimi suçladım durdum ve kimseye de bugüne kadar anlatamadım. Zamanı bugünmüş. Evine geldi diye durduk yere üstüne çullanma cüretini kimse kimseye göstermemeli.