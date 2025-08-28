Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür

PODCAST CANLI YAYIN

Son dönemlerde ortaya atılan cinsel taciz ifşaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Bu skandallara ise bir yenisi daha eklendi. Bir kadın sosyal medya hesabından Birgün yazarı Kaan Sezyum'un cinsel saldırısına uğradığını duyurarak, "Beni koltuğa aniden itip üzerime atladı" dedi. Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Sezyum hakkında çıkan cinsel saldırı iddiasını kabul ederek sosyal medyadan mide bulandıran açıklamalarda bulundu.

Son dönemde art arda gündeme gelen taciz iddiaları Türkiye'de infial oldu.

Oyuncu ve komedyenlerin de bulunduğu isimler tarafından taciz ve istismar edilen mağdur kadınlar yaşadıkları kabus anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Taciz iddiaları gündemi sarsmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi.

Birgün yazarı Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan taciz iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Bir kadın, sosyal medya hesabı üzerinden yaklaşık üç yıl önce yaşadığı bir olayı paylaşarak Kaan Sezyum'un kendisini taciz ettiğini duyurdu.

Genç kadın yaşadığı cinsel tacizi şu sözlerle anlattı:

Üç yıl kadar önce Moda'da Fil adlı mekana arkadaşlarımla gitmiştim. Barda Kaan Sezyum tek başına oturuyordu. O zamanlar sık rastladığım merhabalaştığım biriydi. Barda yanına oturdum ve sohbet etmeye başladık. Sarhoştum. İlgimi çeken bir konu açıldı, karikatürle ilgili sanırım. Bir şeyler anlatıyordu ve epey merakla dinliyordum. Zaten eskiden hayranlıkla takip ettiğim biriydi. "Mekanda müziğin sesi çok yüksek, burada anlatamıyorum bana gidelim mi?" dedi, "Olur" dedim.

"KOLTUĞA ANİDEN İTİP ÜZERİME ATLADI"
O an evine giderken bana anlatacaklarını, hem de yaşantısını merak ediyordum. Cinsel olarak ne bir yakınlık ne de bir arzu hissetmediğim gibi bunu ona öyle hissettireceğim hiçbir yakınlık göstermedim. Eve girdik. Salonda oturdum etrafa bakınıyorum, kedisi vardı onu seviyordum. "Ne içersin?" dedi, "Fark etmez" dedim. Bir bira getirip yanıma oturdu. Çok kısa bir an sonra ben kediyi sevmek için ayağa kalktığımda beni koltuğa aniden itip üzerime atladı. Öpmeye yaklaşırken anında ittim. "Napıyorsun be hayvan herif" gibi şeyler söyledim. Bana "E niye geldin o zaman" gibi şeyler dedi. "Gerçekten niye gelmişim, böyle mi yapıyorsun evine gelen herkese?" deyip apar topar çıktım.

"SEN AKILLI KADINSIN, BUNUN OLACAĞINI BİLE BİLE GİTTİN"
Sarhoş olduğum için ayakkabılarımı bağlarken sendeledim. Panikle yardım etmeye çalıştı, elimle ittim. Ödüm kopmuştu. Yakın çevremi anlattığımda bir kadın arkadaşımdan "Sen akıllı kadınsın, bunun olacağını bile bile gittin" cümlesini duyduğum için o kadar utanmıştım ki kendimi suçladım durdum ve kimseye de bugüne kadar anlatamadım. Zamanı bugünmüş. Evine geldi diye durduk yere üstüne çullanma cüretini kimse kimseye göstermemeli.

CİNSEL SALDIRI İFŞASINI KABUL ETTİ
Sezyum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cinsel taciz suçlamalarını kabul ederek skandal açıklamalarda bulundu.

Sezyum, "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4-4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten özür dilerim." dedi.

SANAT DÜNYASININ KİRLİ YÜZÜ
Son günlerde sanat camiasında peş peşe ortaya çıkan taciz, tecavüz ve şiddet iddiaları ülke gündemine oturdu

Ünlü oyuncuların, yönetmenlerin, fotoğrafçıların, yayıncıların, programcıların da aralarında bulunduğu sanat camiasının tanınan yüzleri yaşadıkları şiddet olaylarını ifşa etti.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, rol aldığı "Tozluyaka" dizisindeki partneri Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Akkaya, Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaşarak ifşada bulundu.

Akkaya yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu adam evli ve ünlü oyuncu. Büyüğündür sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, kendisinin uzaktan akrabası olduğunu belirttiği ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın yıllar önce kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Bozyel; "Diyarbakır'daydık. 16 yaşımdaydım. Aynı okulda, aynı sınıftaydık. Başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı" iddiasında bulundu.

Oyuncu Gizem Güçlü, meslektaşı ve menajer Ertunç Uygun'un yıllarca kişisel verilerini çalarak sahte profiller oluşturduğunu açıkladı.

Güçlü, 2021'de açtığı davada Uygun'un 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kanıtlar doğrultusunda,10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızı yönetmen Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı.

"Umarım Annem Dinlemez" isimli Podcast'in içerik üreticisi Tuluğ Özlü, komedyen Mesut Süre tarafından taciz edildiğini iddia eden bir kadının söylediklerini paylaştı.

Komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiası: Karşı koymak için tüm gücümü kullandım!

Yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını söyleyen kadın paylaşımında, "Kolumdan tutup koltuğa yatırdı.Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim." dedi.

Fotoğrafçı Mesut Adlin'in küçük yaşta biriyle yaptığı iddia edilen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. İfşa edilen mesajlaşmalarda Adlin'in yaşı küçük olan bir kişiyle ısrarlı şekilde konuşmaya çalıştığı iddia edildi.

Mesajlarda Adlin'in "Ne zaman müsaitsin, bir şeyler yapalım", "Bir şey yapalım ister misin?", "Çıkışında bir şey yaparız belki" dediği beyan edildi. Depresyonda olduğunu söyleyen kişiye "Gelip çıkarayım seni" gibi mesajlar attığı iddia edildi.

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven ile "7 Kocalı Hürmüz" yer alacağını açıklayan manken Çağla Şıkel'e tepki gösterilmesinin ardından Güven projeden ayrıldı.

Tiyatrotr'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"7 Kocalı Hürmüz Müzikali kadrosunda yer alan sanatçımız Ozan Güven, son günlerde yaşanan tartışmaların projeye ve ekip ruhuna zarar vermemesi adına projeden affını talep etmiştir. Ozan Güven'e bugüne kadar gösterdiği emek ve katkılar için teşekkür ederiz. 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'ni siz değerli seyircilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

