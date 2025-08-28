PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in katliamlarına tepki: ''Mazlumların oluk oluk kanlarını dökenler o kanlarda boğulacaktır''

Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, ''Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gidecekler. Mazlumların oluk oluk kanlarını dökenler o kanlarda boğulacaktır.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

''Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu, ufkumuzu karartmaya çalışanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanlar oldu. Hamdolsun hepsini teker teker püskürttük. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik, sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık.

Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı, daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız.

Kendini devletten, kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin tepelerine bineceğiz.

Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabına yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır.''

Erdoğan, "Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST'e çağırıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde dereceye girenlere diplomalarını verdi.

ÇELİK KUBBE İLE YENİ DÖNEM

Başkan Erdoğan, Ankara Gölbaşı'ndaki Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde konuştu: Yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile artık farklı bir klasmana çıkacağız. Önümüzdeki 50 yılda Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır.

