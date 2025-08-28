Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Savarona'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilerek donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan (AA)

Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar'da ziyarete eşlik etti.



Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan (AA)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'da ziyaret esnasında aileye eşlik etti.