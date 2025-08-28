Avrupa’da Gazze tepkisi büyüyor: Çok sayıda siyasetçi İsrail politikalarını protesto ederek istifa etti

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Avrupa genelinde birçok politikacı ve kamuoyu önündeki isim, hükümetlerinin abluka altındaki bölgede yaşananları yeterince kınamamasını protesto ederek görevlerinden ayrıldı.

İngiltere, Hollanda, İspanya, İrlanda ve Belçika'da yaşanan istifalar, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine sessiz kalınamayacağını gösterdi. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ambargo ve Filistin devletinin tanınması gibi taleplerinin koalisyon ortaklarınca engellenmesi üzerine 22 Ağustos'ta istifa etti. Ardından Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum ve İçişleri Bakanı Judith Uitermark görevinden ayrıldı.

SİLAH SATIŞINI PROTESTO

Hollanda'da istifa eden bakan sayısı 9'a çıktı. İngiltere'de İşçi Parti milletvekilleri Imran Hussain, Jess Phillips ve Yasmin Qureshi, Başbakan Keir Starmer'ın Gazze'de ateşkese karşı tutumu gerekçesiyle görevlerinden ayrıldı. Mark Smith, Londra'nın İsrail'e silah satışlarını protesto ederek koltuğunu terk etti. İspanya'da ise Podemos partili 5 milletvekili, hükümetin politikalarını eleştirip istifa etti. İrlanda'a insan hakları avukatı Michael Farrell, Avrupa Konseyi'ndeki görevini bıraktı. Belçika'da ise Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İsrail yüzünden koalisyonun çökebileceği uyarısını yaptı.