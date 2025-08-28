Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Sarıgazi Sokak'ta matbaa, kağıtçılık, ambalaj kutu ve geri dönüşüm tesisi bulunan 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bodrumdan kısa sürede üst katlara sıçrayan alevler, fabrikanın büyük bölümünü etkiledi.

Arnavutköy'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor (takvim foto arşiv)

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı fabrikanın çevresindeki ara sokaklar ve caddeler trafiğe kapatıldı. Alevlere 4 noktadan müdahale eden itfaiyeye çevre ilçelerden de takviye yapıldı.