AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan "Komisyon" uyarısı: Bu komisyonun tarihi misyonu bu meseleyi kapatmaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Usul esastan önce gelir, fonksiyon sapmasına izin verilmemeli." dedi.
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Dün (27 Ağustos) Komisyonda, Baro Başkanları görüş ve düşüncelerini dile getirdi.
Komisyonda Numan Kurtulmuş, Feti Yıldız ve Hüseyin Yayman usül hakkında uyarıda bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Komisyonun siyasi magazin konusu yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Komisyon bugün Meclis eski başkanlarını dinleyecek.
Baro başkanlarının ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş komisyon üyelerine söz verdi. Burada konuşan Yayman, komisyonda dile getirilen görüşlerin değerli olduğunu, tartışmaların anayasa, kayyum meselesi veya tarım politikası gibi farklı alanlara kaymasının doğru olmadığını söyledi.
KOMİSYONUN KURULMA GEREKÇESİ BELLİ
"Komisyonumuzun kurulma gerekçesi PKK'nın feshi ve silahların bırakılması sürecine ilişkin doğrulama mekanizmalarının işletilmesidir. Bu meseleyi toplumsallaştırmak ve siyasallaştırmak çözümden uzaklaşmak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Yayman, 2005'teki süreçte, 2009'daki TBMM çalışmalarında ve 2013'te Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığını hatırlatarak, bu konunun defalarca konuşulduğunu söyledi. "Türkiye'yi gezdik, konuştuk, yeniden de konuşulabilir. Ancak artık millet bizden konuşma değil, somut adım bekliyor. Bu meselede söylenmemiş hiçbir söz kalmamıştır. Amerika'ya yeniden keşfetmeye lüzum yoktur." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt'teki açıklamalarının sürece stratejik katkı sunduğunu belirten Yayman, davetli misafirlere de odak kaybı yaşanmaması için doğrudan "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde görüş bildirmeleri yönünde çağrı yapılabileceğini ifade etti.