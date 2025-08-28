PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tarihi bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, “Komisyonun görevi PKK’nın silah bırakması ve fesih sürecine dair doğrulama mekanizmasını işletmektir, bu meseleyi kapatmaktır” dedi. Tartışmaların anayasa, kayyum ya da farklı konulara kaydırılmaması gerektiğini belirten Yayman, "Komisyonun adı ‘Kürt sorununu çözme komisyonu’ değildir, kayyum meselesini ya da diğer hukuksal meseleleri çözme komisyonu değildir. Gerekirse Meclis başka komisyonlar kurabilir. Ancak bu komisyonun tarihi misyonu, Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan "Komisyon" uyarısı: Bu komisyonun tarihi misyonu bu meseleyi kapatmaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun tarihi bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Usul esastan önce gelir, fonksiyon sapmasına izin verilmemeli." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Dün (27 Ağustos) Komisyonda, Baro Başkanları görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Komisyonda Numan Kurtulmuş, Feti Yıldız ve Hüseyin Yayman usül hakkında uyarıda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Komisyonun siyasi magazin konusu yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Komisyon bugün Meclis eski başkanlarını dinleyecek.

Baro başkanlarının ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş komisyon üyelerine söz verdi. Burada konuşan Yayman, komisyonda dile getirilen görüşlerin değerli olduğunu, tartışmaların anayasa, kayyum meselesi veya tarım politikası gibi farklı alanlara kaymasının doğru olmadığını söyledi.

KOMİSYONUN KURULMA GEREKÇESİ BELLİ
"Komisyonumuzun kurulma gerekçesi PKK'nın feshi ve silahların bırakılması sürecine ilişkin doğrulama mekanizmalarının işletilmesidir. Bu meseleyi toplumsallaştırmak ve siyasallaştırmak çözümden uzaklaşmak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Yayman, 2005'teki süreçte, 2009'daki TBMM çalışmalarında ve 2013'te Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldığını hatırlatarak, bu konunun defalarca konuşulduğunu söyledi. "Türkiye'yi gezdik, konuştuk, yeniden de konuşulabilir. Ancak artık millet bizden konuşma değil, somut adım bekliyor. Bu meselede söylenmemiş hiçbir söz kalmamıştır. Amerika'ya yeniden keşfetmeye lüzum yoktur." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt'teki açıklamalarının sürece stratejik katkı sunduğunu belirten Yayman, davetli misafirlere de odak kaybı yaşanmaması için doğrudan "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde görüş bildirmeleri yönünde çağrı yapılabileceğini ifade etti.

"MİADINI DOLDURAN BİR HAREKETİN SONA ERMESİ GEREKİYOR"
İmralı'dan yapılan açıklamalara da atıfta bulunan Yayman, "Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Milletimizin desteği PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündedir." diye konuştu.

KÜRT SORUNUNU ÇÖZME KOMİSYONU DEĞİL
Kamuoyunda tartışmaların amacından sapmasının toplumsal rızayı zedeleyeceğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Komisyonun adı 'Kürt sorununu çözme komisyonu' değildir, kayyum meselesini ya da diğer hukuksal meseleleri çözme komisyonu değildir. Gerekirse Meclis başka komisyonlar kurabilir. Ancak bu komisyonun tarihi misyonu, Türkiye'nin bu meseleyi kapatmasıdır. "

Tarihin dönüm noktasında böylesine önemli bir fırsat heba edilmemelidir.

"SİYASİ MAGAZİN YAPILMAMALI"
Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş ise komisyonun bugüne kadar ciddi bir mesai ortaya koyduğunu belirterek, "Bu mesele bir devlet politikasıdır. Bizim işimiz, devlet politikası olarak başlatılan süreci millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Başından beri en çok ürktüğümüz konulardan biri meselenin bir siyasi magazin hâline döndürülmesi tehlikesidir. Bazı kişilerin bu işi kolayca magazinleştirmeye çalıştıklarını görüyor ve üzülüyorum. Keşke bu sorunun çözülmesi için aynı çabayı gösterselerdi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, komisyonun farklı kesimlerin görüşlerini sabırla dinlediğini, her kelimenin kayıt altına alındığını belirterek, "Burada gizli kapaklı bir gündem yok. Bu meselede toplumsal rıza oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum

