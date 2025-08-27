Trump’ın elindeki morluk dikkat çekti: Beyaz Saray’dan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağ elinin üzerindeki morluk dikkati çekti. Başkan toplantılarda ve kabullerde sağ elindeki morluğu gizlemek için büyük caba sarf etti.

Bu durum "Başkan hasta mı" yorumlarını gündeme getirdi. Bayaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın sürekli tokalaşma ve kullandığı kan sulandırıcı nedeniyle elinin üzerinin morardığı bildirildi.

ÖĞRENİM İÇİN İZİN VERİYORUM

Pekin ile ticaret müzakerelerini sürdüren Donald Trump, Çinli öğrencilere kapıları araladı. "Çinli öğrencilerin gelmesine müsaade edeceğiz. 600 bin öğrenci. Bu çok önemli. Çin'le geçineceğiz." ifadesini kullandı.