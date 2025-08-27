PODCAST CANLI YAYIN

"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak

Türkiye'nin savunma sanayinin öncü kuruluşlarından ASELSAN'ın "Büyük gün" diyerek duyurduğu 27 Ağustos geldi... Gözler ASELSAN'ın ne açıklayacağını çevrilmişken Başkan Erdoğan ASELSAN'ın gölbaşı yerleşkesinde, "Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni" ne katılacak...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'ın büyük bir duyuru yapması bekleniyor.

ASELSAN, X platformu üzerinden 25 Ağustos'ta bir paylaşımda bulundu.

ASELSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Paylaşımda,"Çelik Kubbe" yazılı platformlar görünürken, "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesi kullanıldı.

Ancak açıklamada duyurunun içeriği ile hiçbir ipucu verilmedi.

ASELSAN'dan ''Büyük gün 27 Ağustos'' paylaşımı

"BÜYÜK GÜN" GELDİ
ASELSAN'ın ne duyuracağı merakla beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir programa katılacak.

Erdoğan, saat 16.30'da ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni" programına katılarak konuşma gerçekleştirecek.

ASELSAN IDEF'TE ÇELİK KUBBE'YE DAHİL OLACAK SİSTEMLERİ TANITMIŞTI
ASELSAN geçtiğimiz ay düzenlenen IDEF 2025'te Çelik Kubbe'ye entegre edilecek EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemini görücüye çıkardı.

Çelik Kubbe'de İHA tehditlerini ʺEJDERHAʺ önleyecekÇelik Kubbe'de İHA tehditlerini ʺEJDERHAʺ önleyecek

Ürünler arasında ön plana çıkan yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor.

Şirket ayrıca, ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı, Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.

GÖKTANGÖKTAN

GÖKTAN'LA HEDEFE TAM İSABET
ASELSAN'ın Kara Tabanlı Hassas Vuruş Sistemleri kapsamında, tanıttığı GÖKTAN, her yönden hedefe tam isabet sağlıyor. Karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN, GÖKTAN ile artık daha uzun menzilde, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor. GÖKTAN, GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğine sahip.

KORAL 200 ELEKTRONİK HARPTE ÇIĞIR AÇIYOR
Sergilenen ürünlerden biri olan KORAL 200, elektronik harpte yeni bir çağ açıyor. Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen KORAL, taarruz anında hava harekâtının etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Milli elektronik harbin geldiği en ileri noktanın eseri olan KORAL 200, düşman hava savunmasını susturabiliyor. Tehdit sinyallerine karşı stratejik üstünlük sunan KORAL, taarruza hava üstünlüğü kazandırıyor.

GÜRZ (AA)GÜRZ (AA)

"GÖK VATAN"A GÜRZ KALKANI
GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya içinde barındırdığı yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkati çekiyor.

GÜRZ (AA)GÜRZ (AA)

GÜRZ, üzerinde bulunan çok kısa menzilli füzelerle 8 kilometreye kadar menzili dahilinde sabit ve döner kanatlı uçaklara, havadan karaya füzelere ve sınıf 2 İHA'lara karşı hava savunma görevini icra edebiliyor.

TURAN'LA KESİNTİSİZ HABERLEŞME
ASELSAN, fuarda ayrıca taktik sahada kesintisiz haberleşme sağlayan TURAN Sistemini katılımcıların beğenisine sundu. TURAN, taktik sahadaki birliklerin operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm haberleşme hizmetlerini entegre sistem çözümüyle karşılıyor. TURAN, hareket halinde ve IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip bulunuyor. İletişimi, uzun menzilli yüksek hızlı bağlantıları ve sağlam şifrelemeyi mümkün kılan TURAN, kusursuz koordinasyon sağlıyor.

ASELSANın 5 yeni ürünü görücüye çıktı! Çelik Kubbeye entegre olacakASELSANın 5 yeni ürünü görücüye çıktı! Çelik Kubbeye entegre olacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis'e geliyor... DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "kurultay davası" öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?