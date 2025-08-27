"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak

Şirket ayrıca, ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı, Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.

GÖKTAN

GÖKTAN'LA HEDEFE TAM İSABET

ASELSAN'ın Kara Tabanlı Hassas Vuruş Sistemleri kapsamında, tanıttığı GÖKTAN, her yönden hedefe tam isabet sağlıyor. Karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN, GÖKTAN ile artık daha uzun menzilde, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor. GÖKTAN, GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğine sahip.