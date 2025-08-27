"Büyük gün" geldi! ASELSAN'ın dikkat çeken "Çelik Kubbe" paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak

Şirket ayrıca, ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı, Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.
GÖKTAN
GÖKTAN'LA HEDEFE TAM İSABET
ASELSAN'ın Kara Tabanlı Hassas Vuruş Sistemleri kapsamında, tanıttığı GÖKTAN, her yönden hedefe tam isabet sağlıyor. Karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN, GÖKTAN ile artık daha uzun menzilde, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor. GÖKTAN, GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğine sahip.
KORAL 200 ELEKTRONİK HARPTE ÇIĞIR AÇIYOR
Sergilenen ürünlerden biri olan KORAL 200, elektronik harpte yeni bir çağ açıyor. Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirebilen KORAL, taarruz anında hava harekâtının etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Milli elektronik harbin geldiği en ileri noktanın eseri olan KORAL 200, düşman hava savunmasını susturabiliyor. Tehdit sinyallerine karşı stratejik üstünlük sunan KORAL, taarruza hava üstünlüğü kazandırıyor.
GÜRZ (AA)
"GÖK VATAN"A GÜRZ KALKANI
GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya içinde barındırdığı yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkati çekiyor.
GÜRZ, üzerinde bulunan çok kısa menzilli füzelerle 8 kilometreye kadar menzili dahilinde sabit ve döner kanatlı uçaklara, havadan karaya füzelere ve sınıf 2 İHA'lara karşı hava savunma görevini icra edebiliyor.
TURAN'LA KESİNTİSİZ HABERLEŞME
ASELSAN, fuarda ayrıca taktik sahada kesintisiz haberleşme sağlayan TURAN Sistemini katılımcıların beğenisine sundu. TURAN, taktik sahadaki birliklerin operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm haberleşme hizmetlerini entegre sistem çözümüyle karşılıyor. TURAN, hareket halinde ve IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip bulunuyor. İletişimi, uzun menzilli yüksek hızlı bağlantıları ve sağlam şifrelemeyi mümkün kılan TURAN, kusursuz koordinasyon sağlıyor.