TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul’da başlıyor: Deniz ve teknoloji tutkunları için büyük fırsat

28-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin denizcilik ve su altı teknolojilerindeki gücünü gençlerle buluşturacak. Etkinlikte deniz savaş gemileri sergilenecek, yarışmalar düzenlenecek ve 30-31 Ağustos’ta halk da katılabilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan İstanbul'da başlıyor: Deniz ve teknoloji tutkunları için büyük fırsat

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturacak. TEKNOFEST Mavi Vatan, 28-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

30-31 Ağustos'ta halkın katılımına da açılacak etkinlikleri, online kayıt yaptıranlar izleyebilecek. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, yarışmalar yapılacak. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi gemiler sergilenecek.

