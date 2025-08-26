PODCAST CANLI YAYIN

Sağlık Bakanlığı kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği iddia edilen doktor hakkında soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı, bir doktorun hastayı kıyafeti nedeniyle muayene etmediği iddialarına ilişkin harekete geçti. Bakanlık, ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

''SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR''

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

