PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Hakan Fidan'dan İİT Zirvesi'nde İsrail'e sert tepki

İİT Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirdi. “Bu zalim plana izin vermeyeceğiz” diyen Fidan, İsrail’in açlığı silah gibi kullandığını ve insanlık suçu işlediğini söyledi.

Giriş Tarihi:
Bakan Hakan Fidan'dan İİT Zirvesi'nde İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'in Gazze'deki vahşetini dünyaya bir kez daha duyurdu.

Filistin halkına yönelik soykırımı kınayan Fidan, "İsrail hükümeti barış istemiyor, Filistin halkını tamamen silmek istiyor. Bu zalim plana izin vermeyeceğiz." dedi.

Gazze'nin açlık ve devlet terörüyle boğuştuğunu, Kudüs'ün kutsal kimliğinin hedef alındığını vurgulayan Bakan Fidan, "Hastaneler, okullar, camiler bombalanıyor. Masum çocuklar, kadınlar katlediliyor. İsrail, açlığı silah gibi kullanarak insanlık suçu işliyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde kentinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de görüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi