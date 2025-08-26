Bakan Hakan Fidan'dan İİT Zirvesi'nde İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları toplantısında İsrail'in Gazze'deki vahşetini dünyaya bir kez daha duyurdu.

Filistin halkına yönelik soykırımı kınayan Fidan, "İsrail hükümeti barış istemiyor, Filistin halkını tamamen silmek istiyor. Bu zalim plana izin vermeyeceğiz." dedi.

Gazze'nin açlık ve devlet terörüyle boğuştuğunu, Kudüs'ün kutsal kimliğinin hedef alındığını vurgulayan Bakan Fidan, "Hastaneler, okullar, camiler bombalanıyor. Masum çocuklar, kadınlar katlediliyor. İsrail, açlığı silah gibi kullanarak insanlık suçu işliyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde kentinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de görüştü.