58 yıl sonra BM kürsüsünde bir Suriye lideri

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Eylül ayında New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşacak. 1967’den bu yana BM kürsüsüne çıkacak ilk Suriye lideri olacak olan Şara, yaklaşık bir yıl öncesine kadar ABD’nin kara listesinde yer alıyordu.

