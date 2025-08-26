58 yıl sonra BM kürsüsünde bir Suriye lideri

Suriye Lideri Şara, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap erecek. Bu BM'de 58 yıl sonra bir ilk olacak. Şara Eylül ayında yapılacak. 1967 yılından bu yana BM Genel Kurulu'na hitap edecek ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı bildirildi. Öte yandan şara, yaklaşık bir yıl öncesine kadar ABD'nin kara listesindeydi.

