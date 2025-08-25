PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Suriye özel temsilcisi Barrack bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, başkent Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki üst düzey heyeti kabul ettiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şara, ABD'li heyeti Şam'da kabul etti.

Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Barrack başkanlığındaki heyette, ABD Senatosu Üyesi Jeanne Shaheen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson da yer aldı.

