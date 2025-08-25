PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü | Libya'da askeri heyetler arası görüşme

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi’de Halife Hafter ile bir araya geldi. Yapılan açıklamada iki taraf arasında yapılan görüşmelerde, ikili işbirliğini geliştirmek ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmek konularını ele alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü | Libya'da askeri heyetler arası görüşme

Türkiye'nin Akdeniz'de barış ve istikrarın teminine yönelik askeri ve diplomatik çabaları, meyvelerini veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyareti kapsamında Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin bir araya geldiğini duyurdu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve HafterMİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hafter

ASKERİ HEYETLER ARASINDA GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve HafterMİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hafter

Ziyarette, "Tek Libya Tek Ordu" hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı.

Toplantılara, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'ya ziyarette bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı: Son düzlükteyiz
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Türk Telekom
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
DEM heyeti İmralı yolunda! Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilk ziyaret
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Milyonlarca memurun maaş zammı için gözü bu toplantıda! Hakem kurulu üçüncü kez toplandı | 4. toplantının tarihi belli oldu
Tarihler belli oldu! İşte Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maç programı
Avrupa'nın takmadığı Eski Floransa Belediye Başkanı Nardella'dan Türkiye'yi batıya şikayet eden İmamoğlu'na "destek" şovu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan "Filistin" çağrısı: Kolektif olarak devreye girmeliyiz | BM önerisi
Başkan Erdoğan liderliğindeki kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda Kemal Kılıçdaroğlu fobisi! Gözler 15 Eylül'de! Delege seçimleri sil baştan mı olacak?
YKS tercih sorgulama ekranı! ÖSYM sonuç ekranı ve üniversite kayıt tarihi
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
Yeşil Vatan'da alevlerle mücadele! Marmara Adası'nda mücadele sürüyor
Borsa İstanbul'da rekorlar dönemi! Haftaya rekorla başladı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 21 yaralı! Trafik kilitlendi | Olay yerinden ilk görüntüler
CHP'li Aydın Milletvekili Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Çeşme'de yeniden "ev"lendi!