MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi'de Hafter ile görüştü | Libya'da askeri heyetler arası görüşme

Türkiye 'nin Akdeniz'de barış ve istikrarın teminine yönelik askeri ve diplomatik çabaları, meyvelerini veriyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hafter

ASKERİ HEYETLER ARASINDA GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Korgeneralliğe terfi eden Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.