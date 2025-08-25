Kuzenini döverek öldürdü

Kayseri Sarız'da yaşayan Hüseyin Eroğlu, kuzeni Mehmet Eroğlu ile tartışmaya başladı. Hüseyin Eroğlu, diğer akrabaları ile birlikte Mehmet Eroğlu'nu feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Eroğlu, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı. Ancak Mehmet Eroğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Hüseyin Eroğlu'nu gözaltına alıdı. Kuzenlerin CHP'li Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun akrabaları olduğu öğrenildi.