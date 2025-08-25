PODCAST CANLI YAYIN

Gelin kaynanasını hayata bağladı

Muğla’da karaciğer nakli bekleyen Binnaz Kocadal, gelini Güler Kocadal’ın yaptığı bağışla hayata tutundu: “Artık kardeş olduk.”

Muğla'da yaşayan 2 çocuk annesi Binnaz Kocadal, 8 ay önce kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. İleri derecede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi. Aile içinden donör aramaya başladı ancak yapılan tetkiklerde çocuklarıyla kan ve doku uyumu tespit edilemedi. Hastanın 14 yıllık gelini Güler Kocadal (36) ile doku ve kan uyumu tespit edildi. Gelininin bağışı sayesinde Kocadal, 3 hafta önce İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Güler Kocadal, "Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin" dedi. Binnaz Kocadal ise "Artık kardeş olduk" şeklinde konuştu.

